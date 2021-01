Messi-Cristiano Ronaldo | la sfida continua | La Pulce lo supera per gol su calcio di punizione

(Di domenica 10 gennaio 2021) Lionelcontro. Questa volta non in campo, ma con un duello a distanza a colpi di... calci di. Nella serata di Liga, il Barcellona ha battuto il Granada per 4-0 e Laha siglato una doppietta. Una delle due reti supiazzato.Un gol non casuale che verrà ricordato come "quello del sorpasso". Infatti, come riporta Opta, il numero 10 argentino è arrivato alla cifra di 48 gol totali in tutte le competizioni coi i blaugrana nello speciale gesto tecnico. Uno in più del rivale portoghese, fermo appunto a 47 in carriera con i vari club.In attesa di vedere CR7 quest'oggi contro il Sassuolo,si gode il primato in solitaria. Ma siamo sicuri che la "guerra" non sia finita qui...caption id="attachment 1077771" align="alignnone" ...

