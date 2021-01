Messa domenica 10 gennaio in tv: programma, orari, canale e diretta streaming (Di domenica 10 gennaio 2021) Il programma, gli orari e le informazioni sulla Santa Messa e del rosario nella giornata di domenica 10 gennaio. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Primo appuntamento su Rai Uno alle ore 10:50, verrà celebrata la Messa in diretta su Rai Uno, seguito dalla recita dell’Angelus da parte di Papa Francesco. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su canale 5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, con diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19. diretta streaming ... Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021) Il, glie le informazioni sulla Santae del rosario nella giornata di10. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Primo appuntamento su Rai Uno alle ore 10:50, verrà celebrata lainsu Rai Uno, seguito dalla recita dell’Angelus da parte di Papa Francesco. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19....

