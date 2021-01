LIVE Juventus-Sassuolo 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | tutto pronto all’Allianz Stadium!

Leggi su oasport

(Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:41 Le squadre stanno facendo il proprio ingresso in campo. 20:39 Ricordiamo che la classifica attuale recita: Milan 40pt Inter 37pt Roma 34pt Atalanta 31pt (una partita in meno) Napoli 31pt (una partita in meno)30pt (due partite in meno)29pt (una partita in meno) 20:36 Altra statistica particolare è che i Campioni d’Italia nelle ultime quattro vittorie hanno segnato almeno tre reti, la difesa emiliana dovrà tenere da subito il ritmo alto per mettere in difficoltà gli attaccanti della. 20:33 Laparte si con i favori del pronostico, ma non deve assolutamente il match sottogamba, negli ultimi due scontri diretti non è infatti mai riuscita ad andare oltre il pareggio. 20:30 Una statistica interessante ...