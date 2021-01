PianetaMilan : #Gravina: 'Intitoleremo a #Rossi una sala e il titolo cannonieri' - #Milan #ACMilan - milansette : Gravina: 'Intitoleremo a Rossi una sala del consiglio federale e forse il titolo dei cannonieri' - sportli26181512 : Gravina: 'Intitoleremo a Rossi una sala del consiglio federale e forse il titolo dei cannonieri': Nel corso della l… - infoitsport : Gravina: 'Intitoleremo a Rossi una sala del consiglio federale e forse il titolo dei cannonieri' - HellasLive : FIGC, Gravina: “Intitoleremo a #PaoloRossi la sala del consiglio federale e forse la classifica marcatori” -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina Intitoleremo

Pianeta Milan

Infatti, Gabriele Gravina, che si è ricandidato, ha dichiarato di volergli dedicare alcuni riconoscimenti. Ecco le sue parole: “Ho comunicato ieri alla moglie Federica che gli intitoleremo la sala del ...Così il numero uno uscente della Figc, Gabriele Gravina, nel giorno in cui a via Allegri ha annunciato la sua ricandidatura alla presidenza della Federcalcio. Ci possono essere condivisione e anche co ...