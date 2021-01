Coronavirus, Richeldi (Cts) ammette: «Servirebbe una nuova serrata, ma il Paese non può sostenerla. Ci aspettano settimane dure» (Di domenica 10 gennaio 2021) Luca Richeldi non si nasconde. Secondo il membro del Comitato tecnico scientifico, alla luce dei dati sulla circolazione del Coronavirus in Italia, sarebbe necessario un nuovo lockdown. «L’epidemiologia ci dice che per riportare i contagi sotto la soglia di 50 ogni 100 mila abitanti Servirebbe una nuova serrata». Il Paese, però, «non potrebbe sostenerla». Questa fase epidemica, spiega Richeldi, cade proprio nel periodo più complicato per le malattie respiratorie: «Stanno per arrivare settimane molto impegnative. L’inverno coincide con la stagione in generale più difficile per la gestione delle malattie respiratorie». La situazione epidemica in Italia, dice Richeldi in un’intervista al Corriere della Sera, trarrà ... Leggi su open.online (Di domenica 10 gennaio 2021) Lucanon si nasconde. Secondo il membro del Comitato tecnico scientifico, alla luce dei dati sulla circolazione delin Italia, sarebbe necessario un nuovo lockdown. «L’epidemiologia ci dice che per riportare i contagi sotto la soglia di 50 ogni 100 mila abitantiuna». Il, però, «non potrebbe». Questa fase epidemica, spiega, cade proprio nel periodo più complicato per le malattie respiratorie: «Stanno per arrivaremolto impegnative. L’inverno coincide con la stagione in generale più difficile per la gestione delle malattie respiratorie». La situazione epidemica in Italia, dicein un’intervista al Corriere della Sera, trarrà ...

