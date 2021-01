Clamoroso Juventus: tripla tegola in 45 minuti (Di domenica 10 gennaio 2021) La partita di McKennie, Dybala e Chiesa con il Sassuolo è durata meno di un tempo: Pirlo trema in vista delle prossime due delicate sfide Altre tre tegole per Andrea Pirlo che prima della gara con il Sassuolo ha dovuto già rinunciare a diversi uomini. Dopo pochi minuti di gioco l’allenatore bianconero ha dovuto rinunciare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 10 gennaio 2021) La partita di McKennie, Dybala e Chiesa con il Sassuolo è durata meno di un tempo: Pirlo trema in vista delle prossime due delicate sfide Altre tre tegole per Andrea Pirlo che prima della gara con il Sassuolo ha dovuto già rinunciare a diversi uomini. Dopo pochidi gioco l’allenatore bianconero ha dovuto rinunciare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pari a reti inviolate tra Juve e Sassuolo, con i bianconeri che a pochi secondi dal traguardo sprecano una clamorosa chance con Kulusevski ... stessa emittente (clicca qui per leggere). 20:30 - La ...

Juventus.com - Juve-Sassuolo: top 5 goals

CARLOS TEVEZ. La via argentina al gol, percorsa da Dybala e Higuain, la inaugura Carlos Tevez nel primo Juventus-Sassuolo che si gioca a Torino. 2018-19 CRISTIANO RONALDO. Il primo gol di Cristiano Ro ...

