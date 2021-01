Che Dio ci aiuti, chi è Simonetta Columbu: età, carriera e curiosità sull’attrice che interpreta Ginevra (Di domenica 10 gennaio 2021) Conosciamo più da vicino Simonetta Columbu, giovane attrice sarda figlia d’arte, che interpreta Ginevra in Che Dio ci aiuti 6. Nella prima puntata di questa sesta stagione di Che Dio ci aiuti, andata in onda giovedì 7 gennaio, l’abbiamo vista nei panni dell’ex novizia Ginevra, in procinto di convolare a nozze con Nico alias l’attore L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 10 gennaio 2021) Conosciamo più da vicino, giovane attrice sarda figlia d’arte, chein Che Dio ci6. Nella prima puntata di questa sesta stagione di Che Dio ci, andata in onda giovedì 7 gennaio, l’abbiamo vista nei panni dell’ex novizia, in procinto di convolare a nozze con Nico alias l’attore L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pontifex_it : Il Natale passa. Ma dobbiamo tornare alla vita in famiglia, al lavoro, trasformati, dobbiamo tornare glorificando e… - Pontifex_it : Anche noi, come i Magi, siamo chiamati a lasciarci sempre attirare, illuminare e convertire da Cristo: è il cammino… - Pontifex_it : Come a Betlemme, così anche con noi Dio ama fare grandi cose attraverso le nostre povertà. Ha messo tutta la nostra… - jalimitbog : DIO MIO CHE SQUIRT - sunk8ok : signore dio che ho fatto di male -