“Valigetta nucleare” cos’è e che contiene | altro che “pulsanti” per scatenare la guerra atomica

(Di sabato 9 gennaio 2021), contenuto e curiosità. – Sabato 9 gennaio 2020. Si avvicina sempre di più il momento del giorno dell’insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti. Vale a dire la consegna dellanera, la “nuclear football”, come la chiamano gli Americani. Una procedura che sarà più complicata del solito per l’assenza di Donald Trump. La Speaker della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, ha fatto sapere di aver parlato con il capo degli stati maggiori riuniti, Mark Milley, per chiedergli di impedire al presidente uscente di usare la “palla da football”. «La situazione con lui non potrebbe essere più pericolosa», ha scritto ai deputati la Pelosi, preoccupata all’idea che Trump possa dare inizio ad ostilità militari, dal momento che lui è in possesso dei codici per ordinare un attacco ...