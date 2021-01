Vaccini Covid, file chilometriche sotto la pioggia per medici e infermieri: 'Non meritavamo tale trattamento' (Di sabato 9 gennaio 2021) Vaccini Covid, file alla Mostra d'Oltremare (Foto De Cristofaro) De Magistris: 'file indegne' 'Anche oggi file indegne di un paese civile per vaccinarsi. Regione Campania ed ASL hanno avuto settimane ... Leggi su napolitoday (Di sabato 9 gennaio 2021)alla Mostra d'Oltremare (Foto De Cristofaro) De Magistris: 'indegne' 'Anche oggiindegne di un paese civile per vaccinarsi. Regione Campania ed ASL hanno avuto settimane ...

NicolaPorro : Sapete come la penso sui #vaccini. Ma sapete anche che sono un antidogmatico. Ospito perciò volentieri un contribut… - Agenzia_Ansa : #Covid, #Bonaccini: 'Pronti a fare i #vaccini anche di notte'. 'La terza ondata non è esclusa, tenere comportament… - GiulioCentemero : Con il monopolio sui vaccini lo Stato ha un potere arbitrario assoluto sulla vita e la libertà dei cittadini????Ciò d… - vitovito63 : RT @MariaRo99325323: Campania prima per vaccini, Burioni elogia Napoli: 'Ovunque così' - mrbassetti : RT @sabripillot: Voglio dire GRAZIE a chi sta facendo ore di fila - come alla Mostra d'Oltremare a Napoli - per vaccinarsi e per lasciare a… -