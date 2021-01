Trentadue vittime dimenticate. A Viareggio non è successo niente. Dopo il treno deraglia rovinosamente anche la giustizia (Di sabato 9 gennaio 2021) Trentadue vittime e circa cento feriti del deragliamento di un treno merci alla stazione di Viareggio il 29 giugno 2009 non avranno giustizia. Il convoglio trasportava gpl, liquido notoriamente molto infiammabile, le cisterne si rovesciarono a causa di un pezzo di ferro corroso e il gas fuoriuscì esplodendo in un inferno di fuoco. Ieri la doccia fredda in Cassazione (leggi l’articolo): scatta per gli imputati la prescrizione per il reato di omicidio colposo grazie alla caduta dell’aggravante della violazione sulle norme sulla sicurezza sul lavoro. Si celebrerà quindi un nuovo processo d’appello solo per il disastro colposo, anche per l’ex Ad di Fs e Rfi, Mauro Moretti. Una beffa? Di più. IMMENSA DELUSIONE. Il processo di primo grado si era aperto nel novembre del 2013 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 9 gennaio 2021)e circa cento feriti delmento di unmerci alla stazione diil 29 giugno 2009 non avranno. Il convoglio trasportava gpl, liquido notoriamente molto infiammabile, le cisterne si rovesciarono a causa di un pezzo di ferro corroso e il gas fuoriuscì esplodendo in un inferno di fuoco. Ieri la doccia fredda in Cassazione (leggi l’articolo): scatta per gli imputati la prescrizione per il reato di omicidio colposo grazie alla caduta dell’aggravante della violazione sulle norme sulla sicurezza sul lavoro. Si celebrerà quindi un nuovo processo d’appello solo per il disastro colposo,per l’ex Ad di Fs e Rfi, Mauro Moretti. Una beffa? Di più. IMMENSA DELUSIONE. Il processo di primo grado si era aperto nel novembre del 2013 ...

Era il 29 giugno 2009 quando il treno merci 50325 impazzì e seminò la morte all'entrata di Viareggio. E ieri la Cassazione stabilisce che per quei trentadue morti bruciati il reato di omicidio colposo ...

Viareggio, una scure su quei 32 volti

Quelle trentadue vite sono state travolte, bruciate, polverizzate, annientate, non perché è esploso un treno che non sarebbe dovuto esplodere, ma perché il 29 giugno del 2009 alle 23.50 è successo un ...

