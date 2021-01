Rrahmani titolare con l’Udinese Finora ha giocato la bellezza di 3 minuti

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 9 gennaio 2021) Non ci saranno Mertens e Osimhen, ancora infortunati nella sfida di domani contro. Dovrebbe tornare invecetra i pali Alex Meret, una delle più grandi incognite del Napoli, come scrive oggi il Corriere dello Sport, considerando che in questa stagione, con Gattuso, ha collezionato solo 810di gioco contro i 1.080 di Ospina. In difesa peserà sicuramente l’assenza di Koulibaly che dovrebbe essere tra i convocati ma non in campo. Al suo postopotrebbe giocare la sua prima dail difensore prenotato a gennaio 2020 con largo anticipo e pagato 14 milioni di euro (al Verona),ha collezionato ladi trein 22 partite Un’assurdità se si considera ad esempio, che il difensore ha ...