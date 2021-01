LIVE Sci alpino, Discesa St. Anton in DIRETTA: trionfa Sofia Goggia! Dominio netto, stratosferica! Quinta una fantastica Pirovano (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DI ADELBODEN E ST. Anton 12.42 Non bene l’austriaca Mirijam Puchner che al traguardo è 23ma a 2”72. 12.41 Chiude in 14ma piazza la sua prova l’elvetica Jasmine Flury a 1”74 da Sofia Goggia, proprio nel mezzo tra Bassino e Brignone. 12.40 Prestazione da incorniciare per Laura Pirovano che subito dopo aver superato il traguardo si emoziona! Una prova eccezionale della 23enne nativa di Trento: bravissima! 12.39 FAVOLOSAAAA PirovanoOOOOOOOOO!!!!! L’AZZURRA CHIUDE AL 5° POSTO A 1”15. 12.37 Bene nella prima parte Ricarda Haaser che si disunisce nel finale e chiude 19ma a 1”87 da Goggia. 12.35 Discreta Nadia Delago, 19ma a 1?99. 12.31 ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DI ADELBODEN E ST.12.42 Non bene l’austriaca Mirijam Puchner che al traguardo è 23ma a 2”72. 12.41 Chiude in 14ma piazza la sua prova l’elvetica Jasmine Flury a 1”74 daGoggia, proprio nel mezzo tra Bassino e Brignone. 12.40 Prestazione da incorniciare per Laurache subito dopo aver superato il traguardo si emoziona! Una prova eccezionale della 23enne nativa di Trento: bravissima! 12.39 FAVOLOSAAAAOOOOOOOOO!!!!! L’AZZURRA CHIUDE AL 5° POSTO A 1”15. 12.37 Bene nella prima parte Ricarda Haaser che si disunisce nel finale e chiude 19ma a 1”87 da Goggia. 12.35 Discreta Nadia Delago, 19ma a 1?99. 12.31 ...

