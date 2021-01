John Terry e la sua villa: “ristrutturazione” in arrivo, ma i vicini non apprezzano (Di sabato 9 gennaio 2021) John Terry ha mostrato diverse volte la sua bellissima villa e ora starebbe pensando di migliorarla ulteriormente. L’ex calciatore della Nazionale inglese e del Chelsea, avrebbe infatti già deciso di far costruire una zona bar, con una struttura collocata affianco alla grande piscina. Secondo quanto riportato dal Sun, l’attuale assistente allenatore dell’Aston villa vorrebbe anche ampliare il garage. Belle idee che però rischiano di arenarsi, dal momento che già in passato, come spiega il tabloid inglese, i vicini non avrebbero dato il via libera ai lavori perché troppo rumorosi. Ora però sembra che il progetto di Terry possa trovare realizzazione, nonostante alcuni consiglieri comunali abbiano confidato che il vicinato cercherà di ostacolare i lavori. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021)ha mostrato diverse volte la sua bellissimae ora starebbe pensando di migliorarla ulteriormente. L’ex calciatore della Nazionale inglese e del Chelsea, avrebbe infatti già deciso di far costruire una zona bar, con una struttura collocata affianco alla grande piscina. Secondo quanto riportato dal Sun, l’attuale assistente allenatore dell’Astonvorrebbe anche ampliare il garage. Belle idee che però rischiano di arenarsi, dal momento che già in passato, come spiega il tabloid inglese, inon avrebbero dato il via libera ai lavori perché troppo rumorosi. Ora però sembra che il progetto dipossa trovare realizzazione, nonostante alcuni consiglieri comunali abbiano confidato che il vicinato cercherà di ostacolare i lavori. SportFace.

