Incidente aereo a Giacarta: 62 dispersi (Di sabato 9 gennaio 2021) Risulta precipitato in mare il volo Sriwijaya Air SJ182, un Boeing 737-500 che stava volando dalla capitale indonesiana Giacarta alla città di Pontianak, nella provincia del Kalimantan occidentale, con 62 persone a bordo, e che prima della perdita di quota risultava essere in rotta a livello 100, circa 3.000 metri. Quattro minuti dopo il decollo avvenuto alle 14.40 ora locale dall'aeroporto dall'aeroporto di Soekarno-Hatta, l'aeromobile con marche PK-CLC, esemplare con numero di serie 27323 costruito e operativo dal 1994, ha fatto registrare una perdita dei contatti radio con gli operatori radar della capitale indonesiana e poche ore dopo hanno cominciato a essere diffuse le immagini dei soccorritori intenti a recuperare detriti dall'acqua nella disperata ricerca di sopravvissuti con l'aiuto di alcuni pescherecci i cui marinai avrebbero visto ...

