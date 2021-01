Flavio Cattaneo | il noto imprenditore marito di Sabrina Ferilli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 9 gennaio 2021)di, è undirigente eddi origini milanesi, nonché vice presidente di Nuovo Trasporto Viaggiatori società che opera nei trasporti ferroviari ad alta velocità. Nato a Rho nel 1963, consegue la Laurea in Architettura al Politecnico di Milano e si specializza con un corso su finanza e direzione aziendale nel settore immobiliare. Nel 1989 divienee 10 anni dopo è il commissario dell’Ente Fiera Milano reso daSpa, della quale è stato presidente ed amministratore fino al 2003. Lo stesso anno è nominato Direttore Generale della Rai, ricoprendo l’incarico per due anni e raggiungendo il più alto utile netto della storia. Terminata la parentesi in via Mazzini, ...