Covid, Maurizio Battista: “Come ho preso virus? E’ un mistero, ero stato molto attento” (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 9 gen. (Adnkronos) – “Mia figlia sta meglio, grazie a Dio. Sta migliorando, io ero da subito asintomatico, ora il problema resta mia moglie, che ahimè ha una polmonite un po’ seria. Speriamo che vada tutto bene”. Lo racconta Maurizio Battista all’Adnkronos, spiegando l’evoluzione del Covid che ha colpito tutta la sua famiglia: lui, la moglie e la figlioletta. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 9 gen. (Adnkronos) – “Mia figlia sta meglio, grazie a Dio. Sta migliorando, io ero da subito asintomatico, ora il problema resta mia moglie, che ahimè ha una polmonite un po’ seria. Speriamo che vada tutto bene”. Lo raccontaall’Adnkronos, spiegando l’evoluzione delche ha colpito tutta la sua famiglia: lui, la moglie e la figlioletta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Adnkronos : #Covid, #MaurizioBattista: 'Come ho preso virus? E' un mistero, ero stato molto attento' - TV7Benevento : Covid, Maurizio Battista: 'Come ho preso virus? E' un mistero, ero stato molto attento'... - maurizio_miceli : RT @Bluefidel47: Lisozima 500mg , anche 4-6 volte al giorno . Unito poi ad altre due siero proteine come Lactoferrina e alfalactoferrina,… - emmecap : @maurizio_crippa @monacelt Si, ci sono quelli che non vedono loro di sgamare colpevoli e fancazzisti. Sono convinti… - Maurizio_Donini : Perché l'accordo con Moderna è un affare rischioso -