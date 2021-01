"Voi non avete idea". Galli si sbraccia e interrompe la Merlino: c'è il Covid, niente elezioni | Video (Di venerdì 8 gennaio 2021) Crisi, rimpasto o elezioni anticipate? Massimo Galli non ha dubbi e in collegamento con L'aria che tira su La7 si sbraccia per interrompere Myrta Merlino: "Non possiamo permetterci le elezioni in piena epidemia, quelle altre, e sono stato l'unico imbecille a dirlo, ci sono costate qualche decina di migliaia di casi in più". Il riferimento è alle regionali del settembre 2020. "Voi non avete idea di quanto è costato agli Stati Uniti l'elezione presidenziale in termini di pandemia", sottolinea il professore dell'ospedale Sacco di Milano. Maria Teresa Meli del Corriere della Sera lo rassicura: "Tranquillo, le elezioni non ci saranno". E intanto il leghista Alessandro Morelli, in collegamento, scuote il capo sconcertato. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Crisi, rimpasto oanticipate? Massimonon ha dubbi e in collegamento con L'aria che tira su La7 siperre Myrta: "Non possiamo permetterci lein piena epidemia, quelle altre, e sono stato l'unico imbecille a dirlo, ci sono costate qualche decina di migliaia di casi in più". Il riferimento è alle regionali del settembre 2020. "Voi nondi quanto è costato agli Stati Uniti l'elezione presidenziale in termini di pandemia", sottolinea il professore dell'ospedale Sacco di Milano. Maria Teresa Meli del Corriere della Sera lo rassicura: "Tranquillo, lenon ci saranno". E intanto il leghista Alessandro Morelli, in collegamento, scuote il capo sconcertato. ...

BOOMDABASH : Ci siamo, non vedevamo l’ora di annunciarlo!! KARAOKE è il singolo più venduto in Italia nel 2020!!! GRAZIE a tutti… - marattin : Andrea, secondo me voi raffinati ed educati intellettuali dovreste separare le analisi: i) il fenomeno trumpista ii… - SusannaCeccardi : Non si ferma la lotta per le poltrone, tutto questo mentre gli Italiani affrontano la crisi peggiore degli ultimi c… - giullavedicovte : non so come sentirmi, voi tutto bene? #FlamesOutNow #VIBEZBYZAYN - zazoomblog : Voi non avete idea. Galli si sbraccia e interrompe la Merlino: cè il Covid niente elezioni Video - #avete #idea.… -