(Teleborsa) – L'Autorità di regolazione dei trasporti ha espresso parere favorevole sulla verifica di mercato svolta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) relativa ai collegamenti marittimi con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti, avendo rilevato il recepimento delle misure regolatorie per il cabotaggio marittimo stabilite da ART con la delibera n. 22/2019. In particolare, l'Autorità – si legge in una nota – ha valutato positivamente la scelta del Mit di aprire al mercato quattro collegamenti su dieci che in precedenza erano oggetto di convenzione: Livorno-Cagliari, Ravenna-Brindisi-Catania, Genova-Olbia-Arbatax e Napoli-Palermo. Ciò in quanto – spiega l'Art – "la presenza consolidata di operatori in concorrenza ha fatto cessare le condizioni di fallimento di mercato che giustificavano l'intervento pubblico attraverso il ricorso ad un regime ...

Ultime Notizie dalla rete : Trasporto marittimo Trasporto marittimo, ART : Liberalizzato 40% linee precedentemente sovvenzionate dallo Stato Il Messaggero Trasporto marittimo, ART : "Liberalizzato 40% linee precedentemente sovvenzionate dallo Stato"

Guardia Costiera, l’attività svolta a livello nazionale nel corso del 2020

