Serie A ultime dai campi LIVE: Vidal torna titolare? (Di venerdì 8 gennaio 2021) Serie A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalla Serie A ultime dai campi: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato. ATALANTA – La Giornata: Muriel convocato ma non è al meglio, dunque Gasperini potrebbe anche non rischiarlo. Da lunedì torna in gruppo anche Pasalic.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata.Squalificati: nessuno.Infortunati: Pasalic. BENEVENTO – La Giornata: La nuova impresa di Cagliari lancia i sanniti come principale rivelazione del ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021)daidelle 20 squadre del massimoonato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalladai: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata dionato. ATALANTA – La Giornata: Muriel convocato ma non è al meglio, dunque Gasperini potrebbe anche non rischiarlo. Da lunedìin gruppo anche Pasalic.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata.Squalificati: nessuno.Infortunati: Pasalic. BENEVENTO – La Giornata: La nuova impresa di Cagliari lancia i sanniti come principale rivelazione del ...

Nicolò Zaniolo non sarà ovviamente della partita della prossima giornata di Serie A tra Roma e Inter che vale una fetta ... un filo rosso conduttore degli ultimi anni del giovane centrocampista.

