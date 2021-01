Salernitana | rinforzo dall’Udinese | Castori ritrova un centrocampista

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Lamette a segno un colpo di mercato. I granata hanno infatti ingaggiatoilMamadou Coulibaly. Il senegalese, chedopo l’esperienza condivisa di Carpi, si trasferisce in Campania in prestito con opzione di acquisto da parte dei granata e controriscatto in favore dei friulani. Coulibaly, impiegato in tre occasioni da Gotti in serie A, vestirà la maglia numero 2 e sarà a disposizione didalla difficile trasferta di Empoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.