Parma, infortuni Gagliolo e Karamoh: le condizioni dei due calciatori (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Parma ha reso note le condizioni di Gagliolo e Karamoh Riccardo Gagliolo e Karamoh si sono infortunati nel corso dell'ultima partita contro l'Atalanta. Il Parma ha reso note le condizioni dei due calciatori. «Riccardo Gagliolo è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di grado lieve ai flessori della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso. Yann Karamoh è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di I grado ai muscoli adduttori della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso».

