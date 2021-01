Palermo, senti Di Cicco: “Qui sono stato sempre felice! La squadra di Boscaglia mi piace, testa ai play-off” (Di venerdì 8 gennaio 2021) "Palermo è stata la mia vita".Parola di Mauro Di Cicco. L'ex difensore originario di San Vincenzo Valle Roveto, ha giocato otto anni nel Palermo, dal 1976 al 1984: duecentosessantanove presenze con due stagioni da capitano, solo Biffi, Benedetti e De Bellis hanno fatto meglio. Numeri e ricordi che l'ex 'stopper' rosanero ha snocciolato ai microfoni del 'Giornale di Sicilia'.Di seguito, le sue dichiarazioni."Fui espulso una sola volta, a Cagliari e neppure lo meritavo, racconta Di Cicco, feci un gesto all’arbitro che lo interpretò male. Mai nella mia carriera ho pensato di far male a un avversario. Cercavo sempre di anticiparlo. E dire che a quei tempi si marcava a uomo. In un certo senso era anche più facile, perché avevi un punto di riferimento, poi ho giocato a Pescara a zona con Catuzzi ed è più ... Leggi su mediagol (Di venerdì 8 gennaio 2021) "è stata la mia vita".Parola di Mauro Di. L'ex difensore originario di San Vincenzo Valle Roveto, ha giocato otto anni nel, dal 1976 al 1984: duecentosessantanove presenze con due stagioni da capitano, solo Biffi, Benedetti e De Bellis hanno fatto meglio. Numeri e ricordi che l'ex 'stopper' rosanero ha snocciolato ai microfoni del 'Giornale di Sicilia'.Di seguito, le sue dichiarazioni."Fui espulso una sola volta, a Cagliari e neppure lo meritavo, racconta Di, feci un gesto all’arbitro che lo interpretò male. Mai nella mia carriera ho pensato di far male a un avversario. Cercavodi anticiparlo. E dire che a quei tempi si marcava a uomo. In un certo senso era anche più facile, perché avevi un punto di riferimento, poi ho giocato a Pescara a zona con Catuzzi ed è più ...

