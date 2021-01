Ospedale del Mare | voragine enorme inghiotte veicoli in parcheggio FOTO

Leggi su viagginews

(Di venerdì 8 gennaio 2021) All’delsi apre di colpo nella mattinata dell’8 gennaio 2021 e fa sprofondare i mezzi presenti in un. Questa mattina molto presto, venerdì 8 gennaio 2021, all’delsi apre di colpondo irimasti in custodia in uno dei parcheggi della struttura. Le immagini sono impressionanti e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com