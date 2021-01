Leonardo Sciascia 100 anni dopo, un documentario per raccontare lo «Scrittore alieno» (Di venerdì 8 gennaio 2021) Leonardo Sciascia è stato l’assoluto, il solo uomo capace di far confluire su di sé ogni definizione e ogni suo contrario. Intellettuale, ha rifiutato di essere definito tale. Politico, ha disprezzato il potere. Ironico, si è tenuto alla larga da qualunque, e pura manifestazione di comicità. Sciascia, di cui l’8 gennaio ricorre il primo centenario della nascita, è stato l’unico. «Un’anomalia», lo si definisce nello Scrittore Alieno, documentario che in sé porta un che di circolare. Leggi su vanityfair (Di venerdì 8 gennaio 2021) Leonardo Sciascia è stato l’assoluto, il solo uomo capace di far confluire su di sé ogni definizione e ogni suo contrario. Intellettuale, ha rifiutato di essere definito tale. Politico, ha disprezzato il potere. Ironico, si è tenuto alla larga da qualunque, e pura manifestazione di comicità. Sciascia, di cui l’8 gennaio ricorre il primo centenario della nascita, è stato l’unico. «Un’anomalia», lo si definisce nello Scrittore Alieno, documentario che in sé porta un che di circolare.

Piu_Europa : “Leonardo Sciascia e le parole sulla giustizia”: domani in diretta attori, registi, scrittori insieme a esponenti… - adelphiedizioni : Domani, in occasione del centenario della nascita, tre appuntamenti dedicati a Leonardo Sciascia:… - Tg3web : Cento anni fa nasceva Leonardo Sciascia. Siamo andati a Racalmuto, città natale dello scrittore siciliano, per racc… - ViteAnto : RT @Tg3web: Cento anni fa nasceva Leonardo Sciascia. Siamo andati a Racalmuto, città natale dello scrittore siciliano, per raccontare cosa… - SMSNEWSOFFICIAL : La Rai ricorda Leonardo Sciascia nel centenario della nascita -