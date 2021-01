Juventus, come vice Morata si pensa a Shomurodov del Genoa (Di venerdì 8 gennaio 2021) La Juventus è alla ricerca di una punta che possa far rifiatare Morata: l’ultimo nome è quello di Eldor Shomurodov del Genoa La Juventus è alla ricerca di un attaccante per far rifiatare Alvaro Morata: negli ultimi giorni i nomi sono tanti, dal ritorno di Llorente a Pellè a quello di Quagliarella che ieri è uscito allo scoperto dichiarando di restare alla Sampdoria. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus VAI SU JUVENEWS24 Tuttosport riporta un nome nuovo ovvero quello di Eldor Shomurodov, uzebko classe 1995 del Genoa. In questa stagione 10 presenze, 2 gol e 1 assist e un modo di giocare assimilabile a quello di Morata con velocità e sponde per i compagni. Secondo il quotidiano la Juve vorrebbe prenderlo in prestito ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Laè alla ricerca di una punta che possa far rifiatare: l’ultimo nome è quello di EldordelLaè alla ricerca di un attaccante per far rifiatare Alvaro: negli ultimi giorni i nomi sono tanti, dal ritorno di Llorente a Pellè a quello di Quagliarella che ieri è uscito allo scoperto dichiarando di restare alla Sampdoria. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU JUVENEWS24 Tuttosport riporta un nome nuovo ovvero quello di Eldor, uzebko classe 1995 del. In questa stagione 10 presenze, 2 gol e 1 assist e un modo di giocare assimilabile a quello dicon velocità e sponde per i compagni. Secondo il quotidiano la Juve vorrebbe prenderlo in prestito ...

