Incidente Statale 18 | morta una ragazza di 19 anni | tre feriti

Leggi su viagginews

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Drammaticosulla18, in provincia di Cosenza:unadi 19, Irene Trifilio, tre. Giornata di sangue sulle strade della provincia di Cosenza: quattro giovani a bordo di un’auto utilitaria, una Renault Twingo, sono rimasti vittime di unstradale. Per una di loro, unadi 19, non L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com