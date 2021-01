GF Vip, ex gieffino porta Alfonso Signorini in Tribunale: “Spero di no ma finirà così…” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Stefano Bettarini contro il Grande Fratello Vip Il Grande Fratello Vip e il suo conduttore Alfonso Signorini rischiano molto. In che senso? Ebbene sì, l’ex concorrente Stefano Bettarini non ha nessuna intenzione di mollare la sua battaglia legale contro il reality show di Canale 5 targato Endmol Shine Italy. Le ragioni? Secondo lo sportivo toscano è stata ingiusta la sue espulsione dal programma per una bestemmia a pochi giorni dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Sui suoi social, l’ex marito di Simona Ventura ha parlato di “figli e figliastri”. Ma anche del direttore del settimanale Chi, e di “due pesi e due misure” adottate dagli autori sulle misure punitive da applicare a seconda dei inquilini in gioco. Ma non è finita qui, l’ex calciatore della Sampdoria, infatti, ha tirato fuori anche il discorso di una “lobby gay” che decide cosa è ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 8 gennaio 2021) Stefano Bettarini contro il Grande Fratello Vip Il Grande Fratello Vip e il suo conduttorerischiano molto. In che senso? Ebbene sì, l’ex concorrente Stefano Bettarini non ha nessuna intenzione di mollare la sua battaglia legale contro il reality show di Canale 5 targato Endmol Shine Italy. Le ragioni? Secondo lo sportivo toscano è stata ingiusta la sue espulsione dal programma per una bestemmia a pochi giorni dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Sui suoi social, l’ex marito di Simona Ventura ha parlato di “figli e figliastri”. Ma anche del direttore del settimanale Chi, e di “due pesi e due misure” adottate dagli autori sulle misure punitive da applicare a seconda dei inquilini in gioco. Ma non è finita qui, l’ex calciatore della Sampdoria, infatti, ha tirato fuori anche il discorso di una “lobby gay” che decide cosa è ...

