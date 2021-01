Fuori dalla Casa urlano che Giulia Salemi è fidanzata: la reazione di Pierpaolo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Qualche ora fa, mentre i ragazzi si trovavano nel giardino della Casa del Grande Fratello Vip 5, sono giunte delle urla da Fuori. Si trattava di ragazze che rivelavano ai gieffini che Fuori c’era un uomo che ad aspettare Giulia Salemi, che dunque non sarebbe single ma avrebbe già un fidanzato o comunque un flirt, qualcuno che la aspetta Fuori. Addirittura si sono spinte ad affermare che questo fantomatico uomo si chiamerebbe Alessio. E la reazione di Pierpaolo Pretelli non si è fatta attendere, soprattutto dopo che Giulia si è messa a ridere. Le voci Fuori sostengono che Giulia Salemi abbia qualcuno che la aspetta “Non conosco nessun Alessio amore, ma ti pare?” ha ridacchiato ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 8 gennaio 2021) Qualche ora fa, mentre i ragazzi si trovavano nel giardino delladel Grande Fratello Vip 5, sono giunte delle urla da. Si trattava di ragazze che rivelavano ai gieffini chec’era un uomo che ad aspettare, che dunque non sarebbe single ma avrebbe già un fidanzato o comunque un flirt, qualcuno che la aspetta. Addirittura si sono spinte ad affermare che questo fantomatico uomo si chiamerebbe Alessio. E ladiPretelli non si è fatta attendere, soprattutto dopo chesi è messa a ridere. Le vocisostengono cheabbia qualcuno che la aspetta “Non conosco nessun Alessio amore, ma ti pare?” ha ridacchiato ...

