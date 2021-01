“Credo si sia lasciato andare…”. Solange, a parlare è Vladimir Luxuria: “Ecco cosa gli è successo ultimamente” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Solange, adesso parla Vladimir Luxuria. L’improvvisa scomparsa del sensitivo ha lasciato anche molti volti noti sotto choc. Ed è così che prende parola chi ha avuto modo di parlare con lui proprio pochi giorni prima di Natale, ovvero Vladimir Luxuria ex deputata che per anni ha sempre dimostrato affetto e vicinanza a Paolo. Così parla l’ex deputata durante un’intervista rilasciata su Fanpage: “L’ho sentito un po’ giù nell’ultimo periodo, forse si sentiva un po’ trascurato dalla televisione, sarebbe voluto andare più spesso in tv. Ma amava anche la sua vita ritirata, in campagna tra le sue galline. Con lui facevamo lunghissime chiacchierate, mi infondeva molto ottimismo. Era una persona buona, molto diretta, che non parlava mai alle spalle”.



. E aggiunge: “Ed era un ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021), adesso parla. L’improvvisa scomparsa del sensitivo haanche molti volti noti sotto choc. Ed è così che prende parola chi ha avuto modo dicon lui proprio pochi giorni prima di Natale, ovveroex deputata che per anni ha sempre dimostrato affetto e vicinanza a Paolo. Così parla l’ex deputata durante un’intervista rilasciata su Fanpage: “L’ho sentito un po’ giù nell’ultimo periodo, forse si sentiva un po’ trascurato dalla televisione, sarebbe voluto andare più spesso in tv. Ma amava anche la sua vita ritirata, in campagna tra le sue galline. Con lui facevamo lunghissime chiacchierate, mi infondeva molto ottimismo. Era una persona buona, molto diretta, che non parlava mai alle spalle”.. E aggiunge: “Ed era un ...

CarloCalenda : No, credo che la Cina sia l’orizzonte dal quale occorra guardarsi. Nella mia attività di 5 anni su commercio intern… - borghi_claudio : @chiaraped @alexbarbieri858 @caterina_betti Non credo che evidenziare l'errore di una persona sia irriderlo. Si può… - vogue_italia : 'Senza tempo ed elegante, credo che questa sia l'essenza della vera raffinatezza”: Armani racconta l'abito da sera… - alvigini45 : @ildongoli Credo sia il comune più freddo d'Italia, da sempre. Però bellissimo, andiamoci in estate !!! - MaP39008118 : @Alice_Vee_ Non credo sia tanto la prima, quanto la seconda. Devo dire che, per quanto concerne l'altare le lezione… -

Ultime Notizie dalla rete : Credo sia Pioli "Non pensiamo ad assenze, occhio al Torino, Ibra credo sia out" La Sicilia La settimana dei mercati – Mark Dowding, CIO di BlueBay

Wall Street continua a volare mentre Washington ha toccato il fondo. Wall Street continua a volare mentre Washington ha toccato il fondo. La vittoria dei candidati democratici ai ballottaggi in Georgi ...

Tra Salemi e Petrelli spunta Romagnoli? È crisi, gossip bomba al GfVip. E la regia stacca

Colpo di scena nella casa del GFVip 5: urlano che Giulia Salemi sta con Alessio Romagnoli (fidanzato, tanto che la regia censura, nda), Pierpaolo ...

Wall Street continua a volare mentre Washington ha toccato il fondo. Wall Street continua a volare mentre Washington ha toccato il fondo. La vittoria dei candidati democratici ai ballottaggi in Georgi ...Colpo di scena nella casa del GFVip 5: urlano che Giulia Salemi sta con Alessio Romagnoli (fidanzato, tanto che la regia censura, nda), Pierpaolo ...