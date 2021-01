(Di venerdì 8 gennaio 2021) (Adnkronos) – “Noi -spiega Pilello- valutiamo l’intenzione di acquisto, cioè quando il consumatore sulla nostra piattaforma si spinge fino a ‘vai allo shop’, cioè quella che è una intenzione di acquisto forte” ed è così “che abbiamo analizzato iclassici ma anche quelli legati alla pandemia e alle abitudini nuove dettate dai vari lockdown”. A crescere, “e anche parecchio, oltre il, sono stati i robot da cucina ed i regola capelli e regola barba. Forse le persone non vanno più dai barbieri e stanno maggiormente in casa a cucinare” osserva il manager diche con il suo staff analizza l’orientamento dei consumatori europei. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Notiziedi_it : **Coronavirus: boom e-commerce, idealo rileva +200% prodotti lockdown** - fisco24_info : **Coronavirus: boom e-commerce, idealo rileva +200% prodotti lockdown** : Antonio Pilello all'Adnkronos: 'Su ideal… - emchella : **Coronavirus: boom e-commerce, idealo rileva +200% prodotti lockdown** - TV7Benevento : **Coronavirus: boom e-commerce, idealo rileva +200% prodotti lockdown** (2)... - TV7Benevento : Coronavirus, boom e-commerce per prodotti legati a lockdown... -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus boom

Adnkronos

In Italia anche a causa del coronavirus ci si sposta di più in bicicletta .Crescono anche le piste ciclabili. Il nuovo dossier di Legambiente ...L'e-tailer brit apre un nuovo magazzino in Uk da 40 mila metri quadrati per supportare la crescita del business e assumerà nuovo personale entro tre ...