Classifica Tour de Ski 2021: Bolshunov ipoteca la vittoria, De Fabiani 11°

Alexander Bolshunov ha ormai ipotecato la vittoria del Tour de Ski 2021. Il russo ha conquistato la 15 km mass start in tecnica classica in Val di Fiemme e ha ulteriormente allungato in testa alla Classifica generale dove ha 2'37" di vantaggio sul francese Maurice Manificat e 2'47" sul connazionale Ivan Yakimuhkin. Francesco De Fabiani è stato ottimo secondo oggi ed è risalito in undicesima posizione. Di seguito la Classifica generale del Tour de Ski maschile 2021.

Classifica GENERALE Tour DE SKI 2021:
1. Alexander Bolshunov (Russia) 2h57:09
2. Maurice Manificat (Francia) a 2'37"
3. Ivan Yakimushkin (Russia) a 2'47"
4. Denis Spitsov (Russia) a 2'50"

