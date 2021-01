Washington, qualcuno salvi la democrazia (Di giovedì 7 gennaio 2021) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Un attacco senza precedenti al Campidoglio statunitense ha inferto ieri sera un duro colpo alla democrazia americana. Washington sotto shock. L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT. Leggi su millenniumnews (Di giovedì 7 gennaio 2021) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Un attacco senza precedenti al Campidoglio statunitense ha inferto ieri sera un duro colpo allaamericana.sotto shock. L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

