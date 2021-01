Uomini e Donne | ritorna oggi in tv | tutte le anticipazioni della puntata di giovedì 7 gennaio 2021 | cosa è successo tra Gemma e Maurizio

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Grande attesa per il ritorno di. Dopo la pausa per le festività natalizie, sul piccolo schermopomeriggio a partire dalle 14.45 torna il dating show più amato dal pubblico di Canale 5.vedremo, Sophie Codegoni Al centro dello studio, molto probabilmente,siederà la tronista Sophie Codegoni vicina alla scelta. La bella 18enne ha fatto due esterne, una con Giorgio e l’altra con Antonio, ma stando alleriportate dal Vicolodellenews, la tronista avrebbe eliminato proprio Antonio che nelle scorse puntate si era detto innamorato di lei. Sophie è così a un bivio: chi sceglierà tra Giorgio e Matteo?e ...

TeresaBellanova : Perché le donne, alla prova degli eventi e dei fatti, sono obbligate a dare ragione della loro autonomia di giudizi… - AzzolinaLucia : Il #6gennaio del 1980 la mafia uccideva il presidente della Regione Sicilia, #PiersantiMattarella. Emblema della vo… - elenabonetti : Una giunta tutta al maschile non rende giustizia alle donne di #Sicilia, che contribuiscono al pari degli uomini a… - CorriereCitta : Uomini e Donne, ritorna oggi in tv: tutte le anticipazioni della puntata di giovedì 7 gennaio 2021 #uominiedonne - awakebyksj_ : @JKIKIG4I Mi fa morire ma che cos’è sembra Tina di uomini e donne -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

DiLei Vip

LETTERA APERTA \| 07/01/2021 \| 10:30 di Marco Bonarrigo. 11Fanno ancora discutere le parole di Cordiano Dagnoni, ex presidente regionale della Lombardia oggi in corsa per la poltro ...Alle 13.30 scatta l’ora più buia nella storia recente degli Stati Uniti. Migliaia di supporter trumpiani travolgono le barriere che proteggono il Congresso e il cordone di polizia, inspiegabilmente fr ...