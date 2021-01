Sci alpino, Coppa del Mondo St. Anton 2021: programma discesa e superG, orari, tv, streaming (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ritorna la velocità nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino. A St.Anton sono in programma nel weekend una discesa ed un superG. Si ripropone il grande duello tra Corinne Suter e Sofia Goggia, che si presentano come le grandi favorite in questo fine settimana. Attesa anche per Federica Brignone e Marta Bassino, soprattutto in superGigante, dopo aver deciso di saltare lo slalom di Zagabria proprio per preparare al meglio le due gare del weekend. Di seguito il programma delle gare di St.Anton , valevoli per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ritorna la velocità nelladelfemminile di sci. A St.sono innel weekend unaed un. Si ripropone il grande duello tra Corinne Suter e Sofia Goggia, che si presentano come le grandi favorite in questo fine settimana. Attesa anche per Federica Brignone e Marta Bassino, soprattutto inigante, dopo aver deciso di saltare lo slalom di Zagabria proprio per preparare al meglio le due gare del weekend. Di seguito ildelle gare di St., valevoli per ladelfemminile di sci. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, direttasu Rai Play, ...

