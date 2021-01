Juventus, Franco Causio: “Chiesa devastante e può migliorare” (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Quando punta l’avversario è devastante, sa usare il destro e il sinistro allo stesso modo e ha ancora ampi margini di miglioramento: se devo trovargli un difetto, posso dire che probabilmente è un po’ meno preciso del papà”. Così Franco Causio, ex stella della Juventus, analizza la prestazione e le potenzialità di Federico Chiesa, protagonista con una doppietta nel match vinto dai bianconeri contro il Milan: “E’ importante non solo per il suo club, ma anche per la Nazionale. E’ già da tempo è nel giro della Nazionale: penso che il suo ruolo ideale sia quello, sulla fascia destra”. E sulla rosa bianconera, spesso contestata dai tifosi: “Spesso si critica il lavoro dei dirigenti, ora però bisogna fare i complimenti a Paratici e a tutta la società perché tutte e tre reti di ieri sera sono arrivate dai ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Quando punta l’avversario è, sa usare il destro e il sinistro allo stesso modo e ha ancora ampi margini di miglioramento: se devo trovargli un difetto, posso dire che probabilmente è un po’ meno preciso del papà”. Così, ex stella della, analizza la prestazione e le potenzialità di Federico, protagonista con una doppietta nel match vinto dai bianconeri contro il Milan: “E’ importante non solo per il suo club, ma anche per la Nazionale. E’ già da tempo è nel giro della Nazionale: penso che il suo ruolo ideale sia quello, sulla fascia destra”. E sulla rosa bianconera, spesso contestata dai tifosi: “Spesso si critica il lavoro dei dirigenti, ora però bisogna fare i complimenti a Paratici e a tutta la società perché tutte e tre reti di ieri sera sono arrivate dai ...

