“Ho paura…”. GF Vip, Dayane Mello scoppia in lacrime in piena notte. Samantha De Grenet prova a consolarla (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nottata di confessioni e sfoghi al GF Vip. Dayane Mello, complici i malumori degli ultimi giorni, sta vivendo un momento di sconforto. La modella si rifugia nella sua stanza per sfogarsi con Samantha De Grenet, confidandole di essere stata molto male negli ultimi tre anni per alcune cose successe nella sua vita che ancora non ha avuto modo di metabolizzare. Samantha De Grenet cerca di tranquillizzare Dayane Mello consigliandole di non rimanere da sola una volta uscita dal reality, per avere qualcuno con cui parlare: “Non puoi tenere sempre tutto dentro”, afferma la De Grenet. Poco dopo Dayane scoppia in lacrime e confessa: “Nella vita ho sempre fatto tutto per tutti. Io non so cosa ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nottata di confessioni e sfoghi al GF Vip., complici i malumori degli ultimi giorni, sta vivendo un momento di sconforto. La modella si rifugia nella sua stanza per sfogarsi conDe, confidandole di essere stata molto male negli ultimi tre anni per alcune cose successe nella sua vita che ancora non ha avuto modo di metabolizzare.Decerca di tranquillizzareconsigliandole di non rimanere da sola una volta uscita dal reality, per avere qualcuno con cui parlare: “Non puoi tenere sempre tutto dentro”, afferma la De. Poco dopoine confessa: “Nella vita ho sempre fatto tutto per tutti. Io non so cosa ...

