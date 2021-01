GF Vip, parla la ex di Petrelli: perché è finita e il parere su Gregoraci e Salemi (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’ex di Pierpaolo Pretelli nonché madre di suo figlio rivela a Casa Chi la motivazione della rottura con l’ex velino e il suo parere sulla Gregoraci e la Salemi Il talk show Casa Chi continua a sfornare gossip di prim’ordine sul GF Vip, rivelando retroscena scottanti e inediti sui vipponi più spiati d’Italia. Ultima ospite speciale del format, gestito e ideato da Alfonso Signorini e dal suo braccio destro Gabriele Parpiglia, è stata Ariadna Romero, storica ex di Pierpaolo Pretelli e madre del loro piccolo Leo. La Romero, bellissima modella ed attrice cubana, ha rivelato al talk show i retroscena inediti sulla fine della sua relazione con Pretelli e ha detto la sua sulla Gregoraci e sulla Salemi oltre che sul comportamento a riguardo dell’ex compagno. perché è ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’ex di Pierpaolo Pretelli nonché madre di suo figlio rivela a Casa Chi la motivazione della rottura con l’ex velino e il suosullae laIl talk show Casa Chi continua a sfornare gossip di prim’ordine sul GF Vip, rivelando retroscena scottanti e inediti sui vipponi più spiati d’Italia. Ultima ospite speciale del format, gestito e ideato da Alfonso Signorini e dal suo braccio destro Gabriele Parpiglia, è stata Ariadna Romero, storica ex di Pierpaolo Pretelli e madre del loro piccolo Leo. La Romero, bellissima modella ed attrice cubana, ha rivelato al talk show i retroscena inediti sulla fine della sua relazione con Pretelli e ha detto la sua sullae sullaoltre che sul comportamento a riguardo dell’ex compagno.è ...

cestlaviemacher : Vedremo mai questa clip con la Salama che parla male di Dayane con petalo muta? Perché proprio no? E perché vedremo… - MartyConLaY : Vedremo mai questa clip con la salama che parla male di Dayane con petalo muta? Perché proprio no? E perché vedremo… - cutiepiesnvpe : @EmanueleGarbero la cosa per cui mi dispiace di più è che se si parla di GF VIP lei è forse l'unica degna di questo… - infoitcultura : Sonia Lorenzini parla della diffida di Natalia Paragoni al GF VIP ma non solo: situazione pesante - infoitsport : Grande Fratello Vip, dopo le accuse di Andrea Zenga, parla il padre Walter -