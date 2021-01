Germania, ordini industria a novembre oltre le attese (+2,3% m/m) (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Teleborsa) – Crescono gli ordinativi all’industria in Germania a novembre, seppur ad un ritmo più lento rispetto ad ottobre, ma ribaltando le attse degli analisti, che li prevedevano in calo. Secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un aumento degli ordinativi del 2,3% dopo il +3,3% del mese precedente (rivisto da un preliminare +2,9%). Le stime di consensus erano per un calo dell’1,2%. Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, gli ordinativi risultano anora in crescita del 6,3% rispetto al +2,3% rilevato ad ottobre. Nel dettaglio, gli ordini domestici sono saliti dell’1,6%, mentre quelli esteri del 2,9%. Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Teleborsa) – Crescono gli ordinativi all’in, seppur ad un ritmo più lento rispetto ad ottobre, ma ribaltando le attse degli analisti, che li prevedevano in calo. Secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un aumento degli ordinativi del 2,3% dopo il +3,3% del mese precedente (rivisto da un preliminare +2,9%). Le stime di consensus erano per un calo dell’1,2%. Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, gli ordinativi risultano anora in crescita del 6,3% rispetto al +2,3% rilevato ad ottobre. Nel dettaglio, glidomestici sono saliti dell’1,6%, mentre quelli esteri del 2,9%.

andvaccaro : RT @GiovaValentini: Merkel: Germania in lockdown per tutto gennaio. Johnson: “Inglesi, state a casa”. Hanno preso ordini da Conte? È un “go… - AgataSottile : RT @GiovaValentini: Merkel: Germania in lockdown per tutto gennaio. Johnson: “Inglesi, state a casa”. Hanno preso ordini da Conte? È un “go… - Guediver : RT @GiovaValentini: Merkel: Germania in lockdown per tutto gennaio. Johnson: “Inglesi, state a casa”. Hanno preso ordini da Conte? È un “go… - Barbaga3Gaetano : RT @GiovaValentini: Merkel: Germania in lockdown per tutto gennaio. Johnson: “Inglesi, state a casa”. Hanno preso ordini da Conte? È un “go… - GiovaValentini : Merkel: Germania in lockdown per tutto gennaio. Johnson: “Inglesi, state a casa”. Hanno preso ordini da Conte? È un… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania ordini Germania, ordini industria a novembre oltre le attese (+2,3% m/m) Borsa Italiana Germania, ordini industria a novembre oltre le attese (+2,3% m/m)

(Teleborsa) - Crescono gli ordinativi all'industria in Germania a novembre, seppur ad un ritmo più lento rispetto ad ottobre, ma ribaltando le attse degli analisti, che li prevedevano in ...

Germania: a sorpresa, salgono gli ordini all’industria

A sorpresa, salgono a novembre gli ordini all’industria in Germania che sono cresciut del 2,3% a novembre nel confronto mensile e del 6,3% su anno. Lo comunica Destatis. Il dato è sopra le stime che p ...

(Teleborsa) - Crescono gli ordinativi all'industria in Germania a novembre, seppur ad un ritmo più lento rispetto ad ottobre, ma ribaltando le attse degli analisti, che li prevedevano in ...A sorpresa, salgono a novembre gli ordini all’industria in Germania che sono cresciut del 2,3% a novembre nel confronto mensile e del 6,3% su anno. Lo comunica Destatis. Il dato è sopra le stime che p ...