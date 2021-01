Genoa, Schone ha rescisso il suo contratto con il club (Di giovedì 7 gennaio 2021) Era già nell’aria, ma ora è ufficiale: Lasse Schone ha risolto il suo contratto con il Genoa. Il club rossoblu aveva chiesto al giocatore di tornare a disposizione di Ballardini, dopo essere stato messo fuori rosa da Maran, ma Schone ha chiesto di essere ceduto. “È al top della forma, ha saputo allenarsi al massimo ogni giorno e vuole mettersi di nuovo in campo nei prossimi mesi e guadagnarsi la convocazione in nazionale danese in vista dell’Europeo – ha dichiarato Revien Kanhai, agente del centrocampista – Ballardini avrebbe voluto coinvolgerlo nel suo progetto in vista della seconda metà della stagione, ma l’accordo con i dirigenti era già preso: abbiamo preferito risolvere il contratto con il club, Schone ha voglia di dimostrare il suo valore e di ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021) Era già nell’aria, ma ora è ufficiale: Lasseha risolto il suocon il. Ilrossoblu aveva chiesto al giocatore di tornare a disposizione di Ballardini, dopo essere stato messo fuori rosa da Maran, maha chiesto di essere ceduto. “È al top della forma, ha saputo allenarsi al massimo ogni giorno e vuole mettersi di nuovo in campo nei prossimi mesi e guadagnarsi la convocazione in nazionale danese in vista dell’Europeo – ha dichiarato Revien Kanhai, agente del centrocampista – Ballardini avrebbe voluto coinvolgerlo nel suo progetto in vista della seconda metà della stagione, ma l’accordo con i dirigenti era già preso: abbiamo preferito risolvere ilcon ilha voglia di dimostrare il suo valore e di ...

