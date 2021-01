Feyenoord, fino a 4 anni di carcere per gli ultrà olandesi ubriachi che devastarono piazza di Spagna (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ci sono voluti 6 anni alla magistratura romana per arrivare a condannare in primo grado, con pene fino a 4 anni di carcere, alcuni degli ultras olandesi del Feyenoord che, sotto l’effetto dell’alcool, devastarono il centro di Roma il 19 febbraio 2015 danneggiando anche la celebre fontana di piazza di Spagna. Il processo di fronte ai giudici del Tribunale penale di Roma contro 6 tifosi olandesi portati alla sbarra per gli scontri avvenuti in piazza di Spagna nell’inverno di sei anni fa in occasione della partita Roma-Feyenoord si è è concluso, infatti, con condanne fino a 4 anni di reclusione. Quel giorno il centro di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ci sono voluti 6alla magistratura romana per arrivare a condannare in primo grado, con penea 4di, alcuni degli ultrasdelche, sotto l’effetto dell’alcool,il centro di Roma il 19 febbraio 2015 danneggiando anche la celebre fontana didi. Il processo di fronte ai giudici del Tribunale penale di Roma contro 6 tifosiportati alla sbarra per gli scontri avvenuti indinell’inverno di seifa in occasione della partita Roma-si è è concluso, infatti, con condannea 4di reclusione. Quel giorno il centro di ...

PagineRomaniste : Condanne fino a 4 anni per i tifosi del #Feyenoord che nel 2015 danneggiarono la Barcaccia #ASRoma - Affaritaliani : Olandesi devastarono la Barcaccia Fino a 6 anni per i tifosi del Feyenoord - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Feyenoord, si lavora per blindare Senesi fino al 2025. Idea maxi clausola - TuttoMercatoWeb : TMW - Feyenoord, si lavora per blindare Senesi fino al 2025. Idea maxi clausola - alaimotmw : #Feyenoord, si lavora per blindare #Senesi fino al 2025. Idea maxi clausola @TuttoMercatoWeb -