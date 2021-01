Dopo la diffida Natalia Paragoni fa volare un aereo per Zelletta | cosa c’è scritto e la sua reazione – VIDEO

zazoomblog : Gf vip Andrea Zelletta e Natalia: arriva il messaggio dopo la diffida - #Andrea #Zelletta #Natalia: #arriva… - blogtivvu : Natalia Paragoni dopo diffida al #GFVip manda un aereo a Zelletta - Video - Chivas01233895 : RT @Jean38095839: @Sport_Mediaset @massimozampini @Pressing_real Ricordiamo che oltre il gol irregolare... l'unico ammonito nel video è Dan… - Jean38095839 : @Sport_Mediaset @massimozampini @Pressing_real Ricordiamo che oltre il gol irregolare... l'unico ammonito nel video… - lorycucci95 : RT @RubySussex: NatiTroniParagoni, dopo la diffida, c ha palesemente riflettuto! #tzvip #croccantino #choriflettuto -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo diffida

Il Cittadino di Monza e Brianza

Molti i giocatori che potrebbero saltare la 18^ giornata in caso di ammonizione in questo turno: ecco quali sono, squadra per squadra La Serie A è ripartita dopo la sosta di Natale. I ritmi sono nuova ...Sembra tornato il sereno tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. Il “comodino”, come è stato soprannominato in questa edizione, aveva subito il duro colpo delle delle voci sul presunto tradimento dell ...