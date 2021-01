Didattica digitale integrata, supplenti possono far valere come formazione quella svolta con l’animatore digitale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un supplente nominato da poco e nella cui scuola è attiva la DDI può far rientrare come formazione nel proprio orario di servizio quella svolta con l'animatore digitale sulla piattaforma in uso? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un supplente nominato da poco e nella cui scuola è attiva la DDI può far rientrarenel proprio orario di serviziocon l'animatoresulla piattaforma in uso? L'articolo .

orizzontescuola : Didattica digitale integrata, supplenti possono far valere come formazione quella svolta con l’animatore digitale - TRIESTE_news : A dare la notizia l’assessore regionale @alessiarosolen, rilevando che “questi 500mila euro, sono destinati alle… - COVIDbot_ITA : RT @regioneFVGit: #Istruzione: #RegioneFVG stanzia un ulteriore mezzo milione per didattica digitale. @alessiarosolen: 'Sono quasi 5 mln le… - regioneFVGit : #Istruzione: #RegioneFVG stanzia un ulteriore mezzo milione per didattica digitale. @alessiarosolen: 'Sono quasi 5… - ideeperlascuola : Un gioco per insegnare ai più piccoli ad usare consapevolmente la rete. Un ottimo esempio di didattica digitale int… -