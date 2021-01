Australia: tennis e Formula 1 eventi a rischio (Di giovedì 7 gennaio 2021) La pandemia avanza e non da tregua a nessuno. Anche nello sport, con la situazione che non accenna a migliorare diventa sempre più difficile portare a termine le varie competizioni. In Australia, vari eventi sportivi come il tennis e la Formula 1 sono a rischio a causa dell’incremento continuo di contagi da covid-19 Quali sono gli eventi di tennis e Formula 1 a rischio in Australia? Le preoccupazioni principali riguardano soprattutto eventi molto importanti come l’Australian Open di tennis e il GP di Formula 1 all’Albert Park di Melbourne. Dall’8 al 21 febbraio lo Slam darà modo ai giocatori più forti di contendersi il primo titolo di un Major, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 7 gennaio 2021) La pandemia avanza e non da tregua a nessuno. Anche nello sport, con la situazione che non accenna a migliorare diventa sempre più difficile portare a termine le varie competizioni. In, varisportivi come ile la1 sono aa causa dell’incremento continuo di contagi da covid-19 Quali sono glidi1 ain? Le preoccupazioni principali riguardano soprattuttomolto importanti come l’n Open die il GP di1 all’Albert Park di Melbourne. Dall’8 al 21 febbraio lo Slam darà modo ai giocatori più forti di contendersi il primo titolo di un Major, ...

La pandemia rende tutto più difficle anche nello sport. In Australia infatti gli eventi di tennis e formula 1 sono a rischio ...

Qualificazioni Australian Open: le regole dell'hotel di Doha

Doha è pronta per ospitare le qualificazioni maschili degli Australian Open. La sede storica del Qatar Open, dopo aver rinunciato al torneo nella stagione 2021, sarà teatro dei match che dal 10 al 13 ...

