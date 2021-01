Addio a Simone Bedon, morto a 43 anni il fondatore di Sos Emergenza: lascia un figlio di pochi mesi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Addio a Simone Bedon, morto a 43 anni il fondatore di Sos Emergenza. È morto all’età di 43 Simone Bedon, il fondatore di “Sos Emergenza”, piattaforma nata per diffondere la cultura del soccorso sanitario. La notizia diffusa dai colleghi su Facebook che lo salutano commossi ricordando il lavoro svolto finora: “Ti promettiamo che il tuo sogno proseguirà con ancora più entusiasmo e determinazione”, le parole condivise sui social. Bedon lascia un figlio di pochi mesi. È morto all’età di 43 anni Simone Bedon, fondatore ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 7 gennaio 2021)a 43ildi Sos. Èall’età di 43, ildi “Sos”, piattaforma nata per diffondere la cultura del soccorso sanitario. La notizia diffusa dai colleghi su Facebook che lo salutano commossi ricordando il lavoro svolto finora: “Ti promettiamo che il tuo sogno proseguirà con ancora più entusiasmo e determinazione”, le parole condivise sui social.undi. Èall’età di 43...

