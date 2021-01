Verona | i convocati per il Torino | quattro assenti | out Lazovic

TuttoHellasVer1 : Torino, i convocati per il Verona: spiccano le assenze di Edera e Zaza - Cuore_Toro : #torinoverona | i convocati gialloblù - sportface2016 : #Torino, i convocati di Giampaolo per il match contro il #Verona: assente #Zaza - calciodangolo_ : ??#TorinoVerona, i convocati di #Giampaolo: fuori #Zaza e #Edera, c'è #Ansaldi ? - sportface2016 : #TorinoVerona | Ecco i convocati di #Juric -

Ultime Notizie dalla rete : Verona convocati

Il Torino ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro il Verona: assenti Edera e Zaza dall’elenco Il Torino ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro il ...L'Hellas Verona ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro il Torino: assenti Lazovic, Favilli, Vieira e Benassi ...