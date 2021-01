Tare: «Fascia sinistra? Aspettiamo Lulic e Fares. Per Caicedo nessun contatto» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ai microfoni di DAZN, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare ha parlato a pochi istanti da Lazio Fiorentina Ai microfoni di DAZN, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare ha parlato a pochi istanti da Lazio Fiorentina. MOTIVAZIONE – «Serve lo spirito giusto che abbiamo avuto nelle partite importanti: dobbiamo entrare in campo come soldati e uscirne da generali. Questo ci è mancato. Con il Genoa c’è stato un ottimo primo tempo, poi è stato sbagliato l’approccio nel secondo. Ci manca la serenità che abbiamo sempre avuto. Dobbiamo tornare a essere così e ritroveremo i risultati». Caicedo – «Non c’è mai stato un contatto da parte della Fiorentina per Caicedo. Vedrò dopo Daniele (Pradè, ndr)». Fascia sinistra – «Dopodomani dovrebbe rientrare ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ai microfoni di DAZN, il direttore sportivo biancoceleste Igliha parlato a pochi istanti da Lazio Fiorentina Ai microfoni di DAZN, il direttore sportivo biancoceleste Igliha parlato a pochi istanti da Lazio Fiorentina. MOTIVAZIONE – «Serve lo spirito giusto che abbiamo avuto nelle partite importanti: dobbiamo entrare in campo come soldati e uscirne da generali. Questo ci è mancato. Con il Genoa c’è stato un ottimo primo tempo, poi è stato sbagliato l’approccio nel secondo. Ci manca la serenità che abbiamo sempre avuto. Dobbiamo tornare a essere così e ritroveremo i risultati».– «Non c’è mai stato unda parte della Fiorentina per. Vedrò dopo Daniele (Pradè, ndr)».– «Dopodomani dovrebbe rientrare ...

Igli Tare su Caicedo alla Fiorentina “Da un mese a questa parte mi fanno questa domanda. Abbiamo un grande rapporto con la Fiorentina, ma da parte loro non c’è mai stato nessun contatto per Caicedo“.

