Serie A | Milan-Juventus 1-3 | i bianconeri mettono il turbo con Chiesa | ‘Diavolo’ ko e corsa scudetto riaperta

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Labatte ila "San Siro".1-3: è questo il risultato del big match tra, andato in scena questa sera a "San Siro". Isi impongono sui meneghini e riaprono laal vertice della classifica diA. A decidere, la doppietta die la rete di McKennie. Inutile il momentaneo pareggio di Calabria nel finale di primo tempo. Il "Diavolo", in emergenza a causa delle numerose positività al Covid-19 riscontrare negli ultimi giorni, perde l'imbattibilità; la "Vecchia Signora" torna protagonista dopo mesi opachi.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21"

juventusfc : KICK-OFF |??| È iniziata #MilanJuve! Testa, cuore e grinta! ?? FORZA RAGAZZI, TUTTI INSIEME #????????????????????????! ?? LIVE… - OptaPaolo : 304 - Il #Milan ha interrotto oggi una serie di 27 incontri da imbattuto in #SerieA. La precedente sconfitta dei ro… - SkySport : MILAN-JUVENTUS 1-3 Risultato finale ? ? #Chiesa (18’) ? #Calabria (41') ? #Chiesa (62') ? #McKennie (76') ??… - PavliukArkhyp : RT @SergioMegghi: Una squadra costruita per vincere la champions che a metà stagione si trova a inseguire a -7 dalla vetta Un Milan che… - milannewsmondo : Milan, sconfitta e… applausi -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Milan

Prosegue la Serie A con gli incontri della sedicesima giornata. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo anche la classifica.LA DIRETTA STREAMING DEL MATCH:. Il match Milan-Juventus sarà trasmesso in diretta TV su Sky, il 6 gennaio 2021 alle ore 20:45. SERIE A: Milan-Juventus, il big match della 16/a giornata. La gara Milan ...