Perché il Segno Zodiacale in cui hai la Luna è importante in una storia d'amore (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dal mal d'amore ci siamo passati (almeno una volta) tutti quanti. E sicuramente sarà capitato anche a voi di dannarvi, cercando di capire il perché di certi schemi ripetuti in maniera sempre uguale in ambito amoroso, vedi alla voce fuggire di fronte ai sentimenti importanti, oppure al contrario gettarsi nelle braccia del primo che passa (salvo poi pentirsene amaramente), oppure fare scenate di gelosia spropositate al partner, etc etc. In amore, però, possiamo anche avere la tendenza a ripetere atteggiamenti positivi, per esempio quella di dedicare molte attenzioni all'altro, condividere le passioni del fidanzato/a, lasciare andare delle rigidità personali, e così via. Ebbene, sappiate che tutto quello che concerne il modo di amare ha a che fare con il segno zodiacale in cui avete la Luna.

