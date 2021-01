LIVE Dakar 2021, quarta tappa in DIRETTA: Branch comanda dopo 43 km, le auto partiranno alle 9.15 italiane (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.22 MOTO – E’ l’australiano Sanders il migliore al momento al rilevamento del km 80 con la sua KTM, a precedere di 23? l’argentino Kevin Benavides e di 47? il francese de Soultrait. In ritardo Toby Price, ottavo a 2’51”, mentre Walkner è a 11’22”. Brabec piuttosto indietro al km 43 con 1’08” di ritardo dal vertice. Si attende l’arrivo del rappresentante del Botswana Branch, il migliore dopo 43 km sulla Yamaha. 07.50 MOTO – Solo sei moto hanno raggiunto il rilevamento del km 43: comanda per il momento l’austriaco Walkner con la KTM a precedere di 2? il compagno di squadra Price e di 14? il leader della classifica generale, l’americano Howes (KTM). A seguire il francese de Soultrait su Husqvarna a 16?, l’argentino Kevin Benavides (Honda) a 34? e il britannico ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.22 MOTO – E’ l’australiano Sanders il migliore al momento al rilevamento del km 80 con la sua KTM, a precedere di 23? l’argentino Kevin Benavides e di 47? il francese de Soultrait. In ritardo Toby Price, ottavo a 2’51”, mentre Walkner è a 11’22”. Brabec piuttosto indietro al km 43 con 1’08” di ritardo dal vertice. Si attende l’arrivo del rappresentante del Botswana, il migliore43 km sulla Yamaha. 07.50 MOTO – Solo sei moto hanno raggiunto il rilevamento del km 43:per il momento l’austriaco Walkner con la KTM a precedere di 2? il compagno di squadra Price e di 14? il leader della classifica generale, l’americano Howes (KTM). A seguire il francese de Soultrait su Husqvarna a 16?, l’argentino Kevin Benavides (Honda) a 34? e il britannico ...

