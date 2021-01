Live Crotone-Roma, 0-2: doppietta di Mayoral. Lo spagnolo autore di un gran gol (Di mercoledì 6 gennaio 2021) 32' - Calcio di rigore per la Roma: Karsdorp da destra riesce a mettere un rasoterra a centro area per Mayoral, l'attaccante anticipa Golemic che lo stende. Giallo per il difensore e penalty... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 6 gennaio 2021) 32' - Calcio di rigore per la: Karsdorp da destra riesce a mettere un rasoterra a centro area per, l'attaccante anticipa Golemic che lo stende. Giallo per il difensore e penalty...

Inter : ?? | FOTOGALLERY Il racconto per immagini della nostra prima vittoria nel nuovo anno ?? Qui la gallery completa ??… - siamo_la_Roma : ?? #CrotoneRoma 0-2 (29') ?? Gol stupendo di #Mayoral! Lo spagnolo insacca sotto l'incrocio dalla distanza! #ASRoma - soccert68641005 : Crotone vs AS Roma || Serie A Live Stream Venue: Stadio Ezio Scida (Crotone) - corgiallorosso : LIVE Crotone-Roma 0-2 (Mayoral 8' 29') – GIOIELLO DI MAYORAL - forzaroma : 28' - Doppia occasione per il Crotone: parata di Pau Lopez sul tiro di Messias sporcato da Ibanez, sulla respinta S… -